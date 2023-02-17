СБУ сообщила о национализации активов Дерипаски на $270 млн

СБУ и Генпрокуратура Украины сообщили о национализации активов Дерипаски на $270 млн

В госсобственность Украины передали Николаевский глиноземный завод и ряд компаний. По данным Генпрокуратуры страны, всего у бизнесмена изъяли 350 объектов собственности

Олег Дерипаска (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Высший антикоррупционный суд Украины удовлетворил иск Минюста о передаче в государственную собственность предприятий, которые, по данным властей, принадлежат российскому бизнесмену, основателю UC Rusal Олегу Дерипаске, сообщает Служба безопасности Украины. По оценке ведомства, стоимость переданных Украине активов составляет более 10 млрд грн (около $270 млн).

Решение суда касается Николаевского глиноземного завода, компаний «Глуховский карьер кварцитов», «Хустский карьер» и «Жежеловский карьер», сообщает СБУ. В ведомстве считают, что бизнесмен руководил предприятиями через подконтрольные коммерческие структуры в разных регионах Украины и таким образом «пытался скрыть свое отношение к украинским активам».

По данным офиса генпрокурора страны, всего национализировано 350 объектов собственности стоимостью 2 млрд грн (около $54 млн). Среди них есть также комплекс морского порта, квартиры, административные здания, производственные цеха, транспорт и спецтехника.

РБК направил запрос представителю Дерипаски.

Украинский Минюст подал иск об аресте активов, в том числе Николаевского глиноземного завода, в начале января. В марте 2022 года UC Rusal сообщил, что приостановил на нем производство «в связи с неизбежными логистическими и транспортными проблемами на Черное море и в прилегающих районах». В июле украинский суд арестовал корпоративные права и средства на счетах завода в рамках уголовного дела по обвинению в уклонении от уплаты налогов и растрате имущества в отношении менеджмента, передавало издание Liga.net.

UC Rusal попала под санкции Киева в 2016 году, а Дерипаска — в 2018 году. Тогда же меры против бизнесмена ввели США, а после начала военных действий на Украине — ЕС и Великобритания.