Минобороны заявило об остановке наступления ВСУ на Времевском выступе

Танковый взвод российской группировки «Восток» остановил контрнаступление Вооруженных сил Украины на Времевском выступе, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

По его словам, российские силы отразили пять атак украинских военных и уничтожили несколько боевых бронированных машин иностранного производства. «Были успешно выполнены боевые задачи по удержанию оборонительных позиций российских войск. Контрнаступление ВСУ было остановлено», — заявил Чехов.

По его словам, подразделения «Востока» еще сорвали выдвижение двух украинских взводов на южнодонецком направлении и уничтожили несколько групп ВСУ на запорожском направлении (рядом с селом Работино, Приютное и Новодаровка).

Кроме того, подразделения группировки «Центр» на сватовском и краснолиманском направлениях уничтожили три самоходные гаубицы Krab, гаубицу «Акация», самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и гаубицу Д-30 украинских войск, заявил ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. Еще российские силы сбили три украинских беспилотника и нанесли удары по двум пунктам временной дислокации, двум складам боеприпасов и району сосредоточения живой силы и огневых средств ВСУ, добавил Савчук.

Также на краснолиманском направлении, как сообщали в Минобороны, российские военные уничтожили артиллерийскую установку М-777 американского производства.

Накануне, 10 июля, в российском военном ведомстве заявили о попытке Украины ударить по объектам в Крыму, Калужской и Ростовской областях зенитными ракетами С-200, переоборудованными в ударные. После этого глава Генштаба Валерий Герасимов поручил организовать системную работу по выявлению мест хранения и подготовки, а также стартовых позиций этих ракет и планировать их поражение. Позднее тот же день Минобороны сообщило о перехвате российскими ПВО пяти украинских ракет С-200.