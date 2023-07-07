Рогов заявил о контратаке армии России в Запорожье

Российские войска отбрасывают ВСУ от Пятихаток, как как с этих позиций украинские военные пытаются взять село Жеребянки, откуда откроется оперативный выход на Васильевку, Энергодар и Токмак, рассказал Рогов

Фото: Александр Река / ТАСС

Российские военные начали контратаку в районе села Пятихатки Запорожской области. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в разговоре с «РИА Новости».

«Активные боевые действия продолжаются на Васильевском направлении. Наши ребята, отбив атаку противника на поселок Жеребянки, пошли в контратаку и уничтожают противника как при помощи минометного огня, так и артиллерии», — рассказал он.

Рогов добавил, что российские войска выдавливают с северных окраин Пятихатки оставшуюся группу ВСУ, состоящую из 60-70 украинских военных.

Он объяснил, что ВСУ необходимо отбросить от Пятихаток, как как с этих позиций украинские военные пытаются взять село Жеребянки, откуда открывается оперативный выход на Васильевку, Энергодар и Токмак.

Ранее 7 июля Рогов отметил, что ВСУ резко повысили активность наступления на запорожском фронте. По его словам, украинские военные небольшими группами проводят атаку за атакой на широкой линии боевого соприкосновения (не менее 30 км).

Рогов отметил, что самым горячими участками являются от Нестерянка-Копани до Новофедоровка-Вербовое.

В июне он говорил об усилении боев на ореховском направлении — украинским войскам удалось подойти к первой линии обороны российских сил. В тот день украинские военные предприняли попытку штурма села Работино, но населенный пункт остался под контролем России.

Украина начала контрнаступление в начале июня, это подтверждали и Москва, и Киев. Минобороны России регулярно отчитывается об отражении атак ВСУ. Президент России Владимир Путин заявил, что украинская сторона не добилась успеха ни на одном из участков, но понесла «катастрофические» потери.