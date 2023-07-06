Пушилин заявил о полном контроле над Клещеевкой

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Населенный пункт Клещеевка, находящийся к югу от Артемовска (украинское название — Бахмут), полностью под контролем российских сил. Об этом в эфире «Соловьев Live» заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Это было одно из очередных действий противника, они подошли достаточно близко, но ребята, военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации, все сделали грамотно. И на вчерашний день созванивался с командованием — все под контролем. Вся Клещеевка под нашим контролем», — сказал Пушилин.

3 июля Минобороны России сообщало, что российские войска отразили девять атак ВСУ на донецком направлении, убив до 260 украинских военных и уничтожив танк, три боевые бронированные машины, пять пикапов, гаубицу M109 Paladin и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

5 июля советник врио главы ДНР Ян Гагин говорил, что Клещеевка остается под контролем российских военных, несмотря на попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) ее атаковать.

Впервые о контроле над Клещеевкой сообщал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 19 января. Он подчеркивал, что населенный пункт взяли «исключительно» подразделения его военной компании. Спустя день штаб территориальной обороны ДНР подтвердил, что село Клещеевка полностью под контролем российских военных.