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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об ударе по ВСУ рядом с Клещеевкой

Минобороны: российские военные ударили по живой силе и технике ВСУ западнее Клещеевки
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Российские военные нанесли удар по бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) и украинской технике рядом с населенным пунктом Клещеевка, который находится вблизи Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом сообщило Минобороны.

«Западнее населенного пункта Клещеевка Донецкой народной республики поражены скопления живой силы и техники противника», — говорится в сводке оборонного ведомства.

Ранее сегодня врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Клещеевка находится полностью под контролем российских сил. «Это было одно из очередных действий противника, они подошли достаточно близко, но ребята, военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации, все сделали грамотно. <...> Вся Клещеевка под нашим контролем», — сказал он.

Впервые о российском контроле над Клещеевкой сообщал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 19 января. Он подчеркивал, что населенный пункт взяли «исключительно» подразделения «Вагнера». Спустя день штаб территориальной обороны ДНР подтвердил, что Клещеевка полностью под контролем российских военных.

Теги
Минобороны ДНР ВСУ

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