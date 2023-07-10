Песков не смог назвать дату поездки Путина в Турцию

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Дата поездки президента России Владимира Путина в Турцию пока неизвестна. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Песков добавил, что в графике Путина пока нет телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на тему зерновой сделки. «Но при необходимости он появится в графике. Путин с Эрдоганом очень быстро, оперативно согласовывают телефонные контакты. Поэтому, если потребуется, такое обсуждение состоится», — сказал он.

Ранее сегодня Эрдоган заявил, что ждет Путина в Турции — в частности, чтобы обсудить ситуацию вокруг зерновой сделки. «Если визит господина Путина состоится, мы решим этот вопрос на 100%. Наши друзья также обсуждают этот вопрос в телефонных переговорах», — сказал турецкий лидер. 8 июля он говорил, что Путина ожидают в Турции в августе.

Россия и Украина отдельно друг от друга заключили зерновую сделку в июле 2022 года с Турцией и ООН. Соглашение включает две части: черноморскую зерновую инициативу и меморандум о взаимопонимании между Россией и ООН. Первая часть касается вывоза украинской сельхозпродукции из портов Черноморска, Одессы и Южного, вторая — снятие ограничений с российского экспорта зерна и удобрений. Действие сделки заканчивается 17 июля.

Россия неоднократно заявляла о недовольстве неисполнением второй части зерновой сделки. Москва требовала, в частности, переподключить Россельхозбанк к SWIFT и возобновить поставки сельхозтехники, а также разблокировать зарубежные активы и счета российских компаний, связанных с транспортировкой и производством продовольствия. 3 июля Песков говорил, что Кремль практически не видит надежд на выполнение требований по зерновой сделке.