Пушилин заявил об усилении позиций России на краснолиманском направлении

Пушилин: российские силы усилили свои позиции на краснолиманском направлении в ДНР

Фото: Никита Цицаги / Global Look Press

Вооруженные силы России улучшили позиции на краснолиманском направлении в ДНР. Об этом заявил врио главы республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«На краснолиманском направлении есть достаточно существенное улучшение позиций российскими подразделениями. Уничтожено достаточно большое количество как живой силы, так и техники противника», — сказал Пушилин (цитата по ТАСС).

Красный Лиман — город в 60 км к северо-западу от Донецка в Краматорском районе Донецкой области.

Утром 10 июля Минобороны сообщало, что штурмовики Су-25СМ «Грац» нанесли ракетные удары по скоплению сил ВСУ на краснолиманском направлении. В ведомстве отметили, что самолеты в составе боевых пар ударили по живой силе противника, применив 122-миллиметровые осколочно-фугасные неуправляемые ракеты С-130Ф.

Об усилении позиций на этом направлении врио главы ДНР говорил также 29 июня. Он уточнял, что «самым горячим» является южнодонецкое направление, когда как артемовское остается «сложным, но контролируемым». В Артемовске (украинское название — Бахмут) российским войскам удается удержать позиции, несмотря на регулярные обстрелы, отмечал Пушилин.

Ранее врио главы республики говорил об улучшении российских позиций на авдеевском направлении. Авдеевка — город в Покровском районе Донецкой области, примерно в 10 км к северо-западу от Донецка. Об усилении позиций на краснолиманском направлении Пушилин также упоминал в контексте авдеевского, отметив, что военные действуют там в непростых условиях.