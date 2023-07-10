Штурмовики Су-25 ударили по скоплению ВСУ на краснолиманском направлении
Штурмовики Су-25СМ «Грач» Центрального военного округа нанесли ракетные удары по скоплению сил ВСУ на краснолиманском направлении, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе российского Минобороны.
В ведомстве отметили, что штурмовики в составе боевых пар нанесли ракетные удары с кабрирования по скоплению живой силы противника, применив 122-миллиметровые осколочно-фугасные неуправляемые ракеты С-13ОФ.
«Выполнили полет парой по маршруту, нанесли ракетные удары по скоплению живой силы противника и успешно вернулись на аэродром базирования», — сообщил один из летчиков, выполнявших полет.
Су-25 («Грач») — советский штурмовик, предназначенный для поддержки сухопутных войск. Самолет был разработан в 1970-х годах и выпускался до развала СССР. В России его производство в новейших модификациях было возобновлено в 2009 году.
Штурмовик вооружен встроенной пушечной установкой ВПУ-17А с двуствольной 30-миллиметровой авиапушкой ГШ-30-2, а также способен нести авиабомбы различного калибра и назначения (всего десять точек подвеса дополнительного вооружения и грузов). Экипаж Су-25 состоит из одного человека, максимальная скорость — 950 км/ч, практическая дальность полета — около 600 км.
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