Штурмовики Су-25 ударили по скоплению ВСУ на краснолиманском направлении

Штурмовики Су-25СМ «Грач» Центрального военного округа нанесли ракетные удары по скоплению сил ВСУ на краснолиманском направлении, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе российского Минобороны.

В ведомстве отметили, что штурмовики в составе боевых пар нанесли ракетные удары с кабрирования по скоплению живой силы противника, применив 122-миллиметровые осколочно-фугасные неуправляемые ракеты С-13ОФ.

«Выполнили полет парой по маршруту, нанесли ракетные удары по скоплению живой силы противника и успешно вернулись на аэродром базирования», — сообщил один из летчиков, выполнявших полет.