В Норвегии убили беженку с Украины
В отеле в норвежском городе Бергене была убита 30-летняя беженка с Украины. Об этом сообщило издание Nettavisen со ссылкой на полицию.
Убийство произошло в отеле Magic Hotel Solheimsviken, где проживают украинские беженцы. Женщину обнаружили сотрудники отеля в одном из номеров. Ее доставили в больницу с тяжелыми ранениями, там она скончалась спустя полтора часа.
Подозреваемого в убийстве уже задержали — им оказался уроженец Азербайджана в возрасте около 30 лет. У него и убитой женщины есть общий ребенок. Он жил в номере с матерью.
Подозреваемый свою вину отрицает. Его отправили на судебно-медицинские экспертизы. В полиции отметили, что нужно определить, вменяем ли подозреваемый.
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