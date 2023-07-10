В Норвегии убили беженку с Украины

В отеле в норвежском городе Бергене была убита 30-летняя беженка с Украины. Об этом сообщило издание Nettavisen со ссылкой на полицию.

Убийство произошло в отеле Magic Hotel Solheimsviken, где проживают украинские беженцы. Женщину обнаружили сотрудники отеля в одном из номеров. Ее доставили в больницу с тяжелыми ранениями, там она скончалась спустя полтора часа.

Подозреваемого в убийстве уже задержали — им оказался уроженец Азербайджана в возрасте около 30 лет. У него и убитой женщины есть общий ребенок. Он жил в номере с матерью.

Подозреваемый свою вину отрицает. Его отправили на судебно-медицинские экспертизы. В полиции отметили, что нужно определить, вменяем ли подозреваемый.