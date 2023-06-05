Сотрудник полиции в Германии попал под следствие из-за постов о беженцах с Украины

Полицейский в ФРГ попал под следствие из-за постов о беженцах с Украины

Фото: Sean Gallup / Getty Images

В отношении сотрудника берлинской полиции начали расследование из-за постов в соцсетях с критикой украинских беженцев и помощи Украине со стороны Германии, а также деятельности экоактивистов. Об этом сообщает газета Die Welt.

Расследование ведется по подозрению в возможном разжигании ненависти в записях сотрудника правоохранительных органов, опубликованных с 10 мая. В зависимости от результатов следствия в отношении этого человека примут меры.

По информации Tagesspiegel, в 2022 году полицейский на своей странице в Facebook (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России) писал, что экологических активистов движения Letzte Generation («Последнее поколение») нужно «собрать и отвезти в лес под Сталинградом». Другие его комментарии были посвящены теме беженцев с Украины и поддержке этой страны.

Как пишет Die Welt, мужчина сейчас является офисным работником Генерального совета штаба полиции, представляющего интересы служащих и сотрудников правоохранительных органов. Прежде он был охранником имущества полиции.

В феврале министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер призвала к более справедливому распределению украинских беженцев в странах Евросоюза. По ее словам, в случае возможного увеличения потока людей нагрузка на восточноевропейские страны должна быть снижена. На тот момент в Германию с начала военных действий въехали более 1 млн человек. Глава МВД подчеркнула, что об установлении «потолка» приема беженцев речи быть не может.