В Чехии введут новые правила оплаты жилья для беженцев из Украины

В Чехии с 1 июля введут новые правила оплаты пособий на беженцев c Украины. Об этом сообщает Seznam Spravy со ссылкой на документ министерства труда.

Согласно новым правилам, чтобы получать выплаты, принявшие украинских беженцев жители страны обязаны зарегистрироваться в реестре квартир и договоров. Также обязательным условием является проживание с украинцами под одной крышей. Ранее этого не требовалось.

Если беженец живет в зарегистрированной квартире, ее владелец получит 3000 ($138) крон. Без регистрации владельцы получат по 2400 крон ($110).

Кроме того, власти страны намерены прекратить платить за экстренное проживание людям с временной защитой, которые находятся в Чехии более 150 дней и не относятся к уязвимым группам населения.

В конце апреля стало известно, что Чехия, наряду с Польшей и Румынией стали сокращать траты на помощь украинским беженцам. В частности, Чехия потратила около $1,1 млрд на содержание полумиллиона украинцев, власти планируют переложить оплату жилья на самих украинцев, сократив к концу года субсидии для трудоспособных приезжих.

По данным ООН на 19 июня, за пределами Украины сейчас находятся 6,3 млн беженцев. Из них более 528 тыс. попросили убежища в Чехии. В России находятся 1,2 млн украинских беженцев, сообщили в ООН.