В ирландском Голуэе переселят из монастыря более 40 украинских беженцев

В Ирландии переселят из монастыря более 40 беженцев с Украины

Украинские беженцы играют в футбол на территории замка Баллиндули 15-го века в Голуэе, Ирландия, 16 апреля 2022 года (Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters)

После закрытия одного из пунктов размещения украинских беженцев в городе Голуэй в Ирландии более 40 человек переселят в другие места. Об этом сообщает RTE.

Беженцы проживали в монастыре Sisters of Mercy Convent in Loughrea. В скором временем тот закроется. Вчера им отправили предупреждение о переселении в другие места проживания по стране в течение 24 часов.

Власти Ирландии обещали, что переселение не будет хаотичным. Беженцев разместят в пунктах временной дислокации до тех пор, пока не будет найдено новое место проживания.

В апреле прошлого года в монастыре проживали более 50 украинских беженцев. Сейчас там находится 41 человек.

По данным ООН, после начала Россией военной операции на Украине из последней выехали более 21,2 млн человек, 12,5 млн затем вернулись обратно. Больше всего беженцев приняли в Польше, России, Германии, Чехии и Венгрии. Еврокомиссия предупреждала, что оставшиеся в Европе украинцы еще не скоро смогут вернуться: «Эти семьи думают, что вернутся домой на следующий день после [завершения конфликта]. Но они еще не отправятся домой. Их школы разрушены, их дома разрушены, их рабочие места потеряны».