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В Перу ввели режим ЧС из-за роста числа случаев заболевания как у Чубайса

В Перу ввели режим ЧС в здравоохранении из-за роста числа случаев синдрома Гийена-Барре

Власти Перу ввели общенациональный режим ЧС в сфере здравоохранения из-за роста числа случаев синдрома Гийена-Барре. Об этом сообщает газета El Peruano.

По последним данным, в Перу было выявлено около 165 случаев синдрома Гийена-Барре, из которых четыре привели к летальному исходу. Введение режима ЧС позволит властям срочно закупить для лечения граждан более 7,5 тыс. ампул дорогостоящего иммуноглобулина. Он не мог быть закуплен ранее, поскольку не входит в перечень жизненно важных препаратов.

Синдром Гийена-Барре — редкое аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система человека поражает собственные периферические нервы. При этом синдроме могут быть затронуты нервы, контролирующие движения мышц или передающие болевые, температурные и осязательные ощущения. Это может приводить к мышечной слабости и потере чувствительности в ногах и руках.

Болезнь может поражать людей в любом возрасте. Синдрому Гийена-Барре нередко предшествует та или иная инфекция, которая может быть бактериальной или вирусной, отмечает «Всемирная организация здравоохранения». Толчком к развитию болезни также может послужить вакцинация или хирургическая операция.

Синдром Гийена-Барре диагностировали, в частности, у экс-главы «Роснано» и бывшего спецпредставителя президента России Анатолия Чубайса. Журналиста Ксения Собчак со ссылкой на его супругу сообщала, что у Чубайса «начали отниматься руки и ноги». Из-за ухудшения состояния он провел в больнице около недели.

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Перу здравоохранение режим ЧС
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