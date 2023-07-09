Застрявших на Эльбрусе из-за непогоды туристов эвакуировали

Фото: МЧС России

Спасатели помогли группе туристов из четырех человек, которые поднялись на гору Эльбрус, спуститься вниз, сообщает пресс-служба управления МЧС по Кабардино-Балкарии.

В 11:50 в МЧС поступило сообщение, что на Эльбрусе на высоте 5,3 тыс. м (высота Эльбруса — 5642 м) находятся туристы, которые не могут спуститься вниз из-за погодных условий и просят о помощи. К ним выдвинулась группа спасателей из пяти человек.

К 16:00 поисково-спасательные работы были завершены. «Спасатели эвакуировали зарегистрированную группу из четырех человек на высоту 3,8 тыс. метров, где от дальнейшей помощи они отказались», — сообщили в ведомстве.

23 мая на Эльбрусе пропали шестеро белорусских туристов. Их группа не была зарегистрирована в подразделениях МЧС по Карачаево-Черкесии. На поиски выехали девять спасателей, но затем их группа увеличилась до 80 человек, в поисках также участвовал беспилотник и вертолет Ми-8. На следующий день туристов нашли, их обнаружили под вершиной горы Утюг. Угрозы их жизням не было. Поисковая операция длилась в общей сложности 36 часов.