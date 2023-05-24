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Общество ,  
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Спасатели нашли пропавших на Эльбрусе туристов из Белоруссии

МЧС: пропавших на Эльбрусе туристов из Белоруссии нашли на высоте 3,8 тыс. м

Спасатели нашли пропавших на Эльбрусе туристов из Белоруссии
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Спасатели нашли пропавшую на Эльбрусе группу туристов из Белоруссии на высоте 3,8 тыс. м, сообщает пресс-служба российского МЧС.

Туристов нашли под вершиной горы Утюг. Угрозы их жизням нет, отметили в ведомстве. Сейчас специалисты решают вопрос о спуске туристов.

Поисковая операция длилась в общей сложности 36 часов. Работы осложняли снег и шквалистый ветер.

Высота Эльбруса — 5642 м.

Шестеро белорусских туристов пропали на Эльбрусе 23 мая. Туристы пропали на западном склоне горы, об этом стало известно около 9:20 (время совпадает с мск). Как сообщали в управлении МЧС по Карачаево-Черкесии, группа не была зарегистрирована в подразделениях ведомства.

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На поиски пропавших туристов выехали девять спасателей. Затем численность группировки увеличилась до 80 человек. В поисках участвовало 24 единицы техники, в том числе беспилотник и вертолет Ми-8.

Теги
Эльбрус туристы Белоруссия альпинисты МЧС

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