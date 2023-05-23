На Эльбрусе пропала группа туристов из Белоруссии

МЧС по Карачаево-Черкесии: группа из шести туристов из Белоруссии пропала на Эльбрусе

Фото: ГУ МЧС по Карачаево-Черкесской Республике

Шестеро туристов из Белоруссии пропали на Эльбрусе, сообщило управление МЧС России по Карачаево-Черкесии.

Группа не была зарегистрирована в подразделениях ведомства, уточнили в МЧС. Туристы пропали на западном склоне горы, сообщение об этом поступило в 9:20. На поиски выехали девять спасателей.

«Для поиска туристов рассматривается вопрос о привлечении авиации (вертолет МИ-8)», — добавили в МЧС.

В марте кабардино-балкарское управление МЧС сообщило о гибели на Эльбрусе альпиниста из Тулы. В Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде сказали, что он поднимался на гору без необходимой экипировки — в легкой спортивной одежде и кроссовках.