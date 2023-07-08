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Сотрудники МЧС спасли семь туристов из Бурятии

МЧС: спасен седьмой турист из Бурятии, продолжаются поиски восьмого человека

Сотрудники МЧС спасли седьмого человека из группы туристов, пропавших в Кабанском районе Бурятии во время сплава по реке Снежная на катамаранах. Об этом сообщает МЧС.

«Неизвестным остается местонахождение еще одной туристки. Для ее поиска задействованы авиа-, водная и наземная группировки спасателей», — говорится в сообщении.

Катамаран с восемью туристами перевернулся 6 июля на реке Снежная. Троим из них удалось спастись. На поиски остальных были отправлены спасатели, были задействованы вертолеты Ми-8 МЧС по Иркутской области. В спасательной операции участвуют 14 человек и пять единиц техники.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Следователи СК совместно с сотрудниками Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России и ГУ МВД России по Иркутской области организовали поисковые мероприятия.

Пока спасателям удалось спасти лишь четырех человек. Седьмую пропавшую 7 июля доставили в поселок Новоснежная Иркутской области. Поиски последнего туриста продолжаются.

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Теги
МЧС спасательная операция Бурятия Иркутская область катамаран
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