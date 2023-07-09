В районе Керчи сбили крылатую ракету

Сергей Аксенов (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

В районе Керчи силами ПВО сбита крылатая ракета, повреждений и пострадавших нет, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале. Он призвал население сохранять спокойствие.

Керчь становилась цель атак ВСУ в августе прошлого года. Тогда, 18 августа, над городом прозвучало несколько взрывов от срабатывания систем ПВО. Власти заверили, что угрозы для Крымского моста нет.

Генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко в прошлом году называл мост из Керчи в Тамань «целью номер один» для украинской армии.

8 октября 2022 года на мосту взорвался грузовик, обрушились два автомобильных пролета, на железнодорожной части загорелись цистерны с топливом. Власти Украины долгое время не подтверждали свою причастность к произошедшему, однако 8 июля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр признала, что ко взрыву на Крымском мосту причастны украинские военные.

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