В Крыму захотели привлечь Зеленского к ответственности из-за диверсий

Крым намерен инициировать вопрос привлечения Владимира Зеленского к ответственности из-за организованных Киевом на полуострове теракты и диверсии. Об этом рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов, передает «РИА Новости».

«Речь идет, в первую очередь, об их беспилотниках, которые они направляют на полуостров, ДРГ, подрывах железнодорожных путей — обо всем, что они делают, натравливая на нас своих диверсантов», — уточнил Константинов.

С началом военной операции на Украине Крым регулярно подвергается обстрелам и диверсиям со стороны ВСУ. Наиболее резонансной диверсией стал подрыв Крымского моста в начале октября прошлого года. В результате взрыва грузовика обрушились два автомобильных пролета, на железнодорожной части загорелись цистерны с топливом. Погибли четыре человека.

ФСБ называла организатором взрыва украинскую военную разведку. Украинские власти по началу не признавали свою причастность к подрыву, однако накануне заместитель министра обороны Украины Анна Маляр признала, что ко взрыву на Крымском мосту осенью 2022 года причастны украинские военные.

Россия присоединила Крым в 2014 году после референдума. Законность этого решения не признают большинство стран, а российский президент Владимир Путин считает вопрос территориальной принадлежности полуострова закрытым. Украинский президент Владимир Зеленский отмечал, что «будет только за», если появится невоенный способ возвращения Крыма, однако Киев может использовать для этого «любые средства», которые сочтет правильными.