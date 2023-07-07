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ФСБ заявила о задержании диверсанта, подорвавшего железную дорогу в Крыму

ФСБ: в Симферополе задержан агент украинской разведки, подорвавший железную дорогу
ФСБ сообщила о задержании завербованного украинской разведкой диверсанта. Спецслужба считает, что он причастен к взрывам на железной дороге в Крыму в феврале этого года

Сотрудники ФСБ России задержали в Симферополе агента военной разведки Украины, совершившего в феврале этого года подрыв железнодорожных путей в Крыму, заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«ФСБ пресечена противоправная деятельность гражданина России 1998 года рождения, причастного к совершению диверсионно-террористического акта на объекте железнодорожного транспорта Республики Крым по заданию украинских спецслужб», — говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, житель Симферополя после начала спецоперации в феврале 2022 выехал в Одессу, где был завербован сотрудниками Главного управления разведки Минобороны Украины, прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки, после чего был направлен в Крым. «По заданию украинских кураторов 23 февраля он осуществил подрыв железнодорожного полотна на перегоне Чистенькое — Почтовое в Бахчисарайском районе Республики Крым с использованием самодельного взрывного устройства, переданного ему через тайник», — уточнили в ЦОС.

Как сообщали тогда в МЧС Крыма, в результате повреждения железнодорожного полотна в селе Почтовом было остановлено движение электричек и поездов. К месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения и оперативная группа ГУ МЧС, а также ремонтная бригада на железнодорожном транспорте. Движение поездов восстановили в тот же день.

Задержанный «дал признательные показания о сотрудничестве со спецслужбами Украины и совершении диверсионно-террористического акта», отметили в ЦОС. Против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 281 УК России (диверсия), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Глава Крыма Сергей Аксенов после задержания диверсанта поблагодарил сотрудников ФСБ за работу. «Всем, кто пытается вести подрывную деятельность на территории полуострова, следует помнить — от наказания не уйдет никто», — отметил он.

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После начала российской спецоперации на Украине власти приграничных регионов России регулярно сообщают об обстрелах, атаках дронов и диверсиях. С октября 2022 года в Крыму действует «средний уровень реагирования», позволяющий главам субъектов проводить «отдельные мероприятия по территориальной обороне» и гражданской обороне.

ФСБ заявила о задержании диверсанта, подорвавшего железную дорогу в Крыму
ФСБ заявила о задержании диверсанта, подорвавшего железную дорогу в Крыму

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Илья Пламенев Илья Пламенев
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