Глава Чечни Рамзан Кадыров ушел в отпуск, распоряжение об этом опубликовано на сайте главы республики.

«Убываю в ежегодный оплачиваемый отпуск с 3 июля 2023 года. Исполнение обязанностей Главы Чеченской Республики на период моего отпуска возлагаю на Хучиева Муслима Магомедовича, председателя правительства Чеченской Республики», — говорится в документе.

Кадыров в этом году уже как минимум два раза уходил в отпуск: в апреле и январе.

В апреле глава Чечни сделал это во время Рамадана. «Обязанности главы будет выполнять Муслим Хучиев. Всё необходимое для этого у него есть. Теперь я могу спокойно посещать зиярты и больше времени уделять богослужению», — говорил он. В январе Кадыров также сообщал о том, что взял ежегодный оплачиваемый отпуск.

Рамзан Кадыров занимает пост главы Чечни с 2007 года, он находится на своей должности дольше всех других действующих руководителей российских регионов. В последний раз Кадыров переизбирался на пост главы республики в сентябре 2021 года, срок его полномочий истекает в 2026 году.

В сентябре 2022 году Кадыров опубликовал видео, в котором говорил, что «засиделся» на должности и «заслужил бессрочный и длинный отпуск». Тем не менее, спустя несколько дней после публикации ролика глава Чечни заявил, что намерен стать новым «долгожителем» среди региональных лидеров России и «так просто уйти» с должности не может. «Уйти могу, только спросив народ и президента России. Поэтому разговоры о бессрочном отпуске оставим на будущее», — говорил Кадыров.