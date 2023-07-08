В ХМАО ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Фото: Наталья Горшкова / РИА Новости

На территории Ханты-Мансийского автономного округа с 8 июля вводится режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров, сообщила губернатор региона Наталья Комарова в телеграм-канале.

«В Белоярском районе с 6 июля введен режим чрезвычайной ситуации, с 7 июля — в лесах Октябрьского, Березовского районов. С 8 июля ввожу режим чрезвычайной ситуации на территории всего автономного округа», — написала Комарова.

По ее словам, согласно данным на 15:00, в регионе действуют 39 лесных пожаров на площади 9,1 тыс. га и пять ландшафтных на площади 599 га. «По оценке экспертов, в настоящее время пожары в регионе возникают из-за грозовой активности, дефицита осадков», — объяснила глава ХМАО.

С начала лета режим ЧС из-за ситуации с лесными пожарами ввели минимум в трех регионах. 22 июня такой режим установили в Туве, где на тот момент действовали 16 очагов лесных пожаров на общей площади 1389,8 га. Позже то же самое сделали в Хабаровском крае и Якутии. Усложнилась ситуация с лесными пожарами и в Камчатском крае. По данным на 5 июля, площадь пожаров в регионе составила 2,5 тыс. га.