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Лесные пожары и наводнения ,  
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В Якутии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Глава Якутии Николаев: в республике введен режим ЧС из-за лесных пожаров
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

На территории Якутии введен режим ЧС из-за лесных пожаров, сообщил глава республики Айсен Николаев в своем телеграм-канале.

«В последние дни стоит сильная жара, усилилась грозовая активность, что и стало причиной усложнения ситуации. Всего на сегодняшний день в республике действуют 110 лесных пожаров на общей площади 61 164 га. Наиболее сложная обстановка в Усть-Майском, Оймяконском и Алданском районах», — сказал он.

Николаев поручил вести постоянный мониторинг возникновения лесных пожаров, а также усилить работу по привлечению местного населения к их выявлению и тушению.

В ликвидации пожаров в Якутии задействованы 620 человек, сообщал заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Андрей Коноплев. Большое количество пожаров было зафиксировано в последние два дня. «За прошедшие выходные на территории республики в результате авиационного и космического мониторинга было обнаружено 64 лесных пожара на общей площади 987 гектаров. Также обнаружен один ландшафтный пожар на площади 233 гектара», — отмечал Коноплев (цитата по ЯСИА).

В Гидрометцентре сообщали, что в июле в Якутии ожидается среднемесячная температура выше нормы. Кроме того, ожидается дефицит осадков. По прогнозу синоптиков, по республике в ближайшую неделю ожидается температура в районе 28–32 °С.

Теги
Якутия лесные пожары ЧС режим ЧС
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