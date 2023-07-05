Губернатор Камчатки заявил об осложнении ситуации с лесными пожарами

В Камчатском крае усложнилась ситуация с лесными пожарами, на сегодняшний день их площадь в Быстринском районе составляет 2,5 тыс. га. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Солодов в своем телеграм-канале.

«Там неделю назад была гроза — произошло два возгорания растительности на сопках. Из-за сухой и теплой погоды, которая стоит в этой местности, огонь быстро распространился», — объяснил Солодов.

Он отметил, что угрозы населенным пунктам нет, поскольку от пожара село Эссо и Анавгай отделяет река, однако близость огня приводит к задымлению. По информации губернатора, тушат пожары 80 человек, включая группировку МЧС. «Также у нас действует пожар в Пенжинском районе. Там распространение огня удается сдержать», — добавил Солодов.

13 июня Солодов сообщил, что в этом году лесные пожары уничтожили 126 га, а в 2022-м «на эту же дату — 6148 га». Он заявил, что комиссия, оценивавшая на Камчатке ситуацию с паводками и лесными пожарами, облетала районы с 29 мая и проинспектировала противопожарное обустройство вокруг населенных пунктов, а также готовность пожарно-спасательных подразделений и техники.

3 июля в Якутии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров. Глава республики Айсен Николаев заявил, что в последнее время в регионе стало очень жарко и часто бывают грозы, «что и стало причиной усложнения ситуации». На тот момент в республике было 110 действующих лесных пожаров на площади 61 164 га.