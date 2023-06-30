В Хабаровском крае ввели режим ЧС после более 300 пожаров в лесах

Фото: khabkrai.ru

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев подписал распоряжение о введении режима ЧС в регионе из-за осложнения ситуации с лесными пожарами, сообщает пресс-служба краевого правительства.

«На этот шаг краевые власти пошли, приняв во внимание установившуюся жаркую погоду, а также активность гроз, которые участились в отдаленных районах», — говорится в сообщении.

По последним данным, сейчас в Хабаровском крае лесными пожарами охвачены северные районы — Аяно-Майский и Охотский, еще одно возгорание — в районе имени Лазо на юге региона.

Помимо режима ЧС на территории всего края действует запрет на пребывание в лесах, расположенных на землях лесного фонда, он продлится с 29 июня по 19 июля.

«Всего с начала пожароопасного сезона в лесах Хабаровского края возникло 329 возгораний на общей площади свыше 181 тыс. га», — отметили в правительстве. Пожароопасный сезон в России длится с апреля по ноябрь, наиболее опасный период — с июня по август, уточняет МЧС.

За прошедшие сутки в регионе было ликвидировано два возгорания на площади 151 га, еще пожарные тушат 13 очагов общей площадью 6,3 тыс. га.

Режим ЧС из-за лесных пожаров ввели 22 июня в Туве. Такое решение приняли «в связи с устойчивой сухой и жаркой погодой, способствующей росту количества и площади пожаров», объяснили в МЧС. А за пять дней до этого в регионе был введен режим ЧС из-за паводков. По оценкам регионального минтранса, повреждения от подъема воды в реках получили более 20 дорог.