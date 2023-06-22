В Туве после режима ЧС из-за паводков ввели режим ЧС из-за пожаров

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В Туве ввели режим ЧС из-за лесных пожаров, сообщили в МЧС по республике.

Режим ЧС ввели в лесах регионального характера «в связи с устойчивой сухой и жаркой погодой, способствующей росту количества и площади пожаров».

«По данным Минлесхоза, на 22 июня в Туве действует 16 очагов лесных пожаров на общей площади 1389,8 га, ликвидировано за сутки три природных пожара. На тушение задействовано 289 сотрудников лесной охраны и 27 единиц техники», — говорится в сообщении МЧС.

17 июня в Туве ввели режим ЧС из-за большого количества поврежденных паводком дорог и мостов. По оценкам регионального Минтранса, повреждения от подъема воды в реках получили 21 дорога, 45 дорожных участков и 13 мостовых сооружений.

В середине июня резкий подъем уровня воды в Сут-Хольском, Бай-Тайгинском и Барун-Хемчикском районах спровоцировали обильные осадки в горных местностях этих муниципалитетов, сообщали в правительстве республики. «Вода, сошедшая с гор и заполонившая реки, затопила дома и приусадебные участки в селах Ишкин, Суг-Аксы, Алдан-Маадыр. От прошедшего пострадали сельхозхозяйства в Улуг-Хемском и Дзун-Хемчикском районах», — отмечали местные власти.