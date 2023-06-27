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«Коммерсантъ» узнал о допсогласовании проекта о запрете смены пола

«Коммерсантъ»: законопроект о смене пола могут направить на дополнительное согласование
Законопроект о запрете смены пола внесли в Думу в конце мая, он уже принят в первом чтении. По данным «Ъ», второе чтение пока откладывается, поскольку инициатива вызвала очень много разногласий
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Законопроект о запрете смены пола могут отправить на дополнительное согласование в профильные ведомства, то есть он не пройдет второе чтение в ближайшее время, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

Документ внесли в Госдуму 30 мая, соавторы инициативы — более 360 депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным и его заместителями. 14 июня нижняя палата парламента приняла законопроект в первом чтении.

Согласно нему, будут запрещены любые операции по смене пола за исключением случаев врожденных физиологических аномалий у детей. Кроме того, депутаты предложили исключить возможность вносить изменения в акты гражданского состояния по медицинской справке, подтверждающей смену пола, которую выдают при диагнозе транссексуализм.

В среду, 28 июня, истекает срок представления поправок к законопроекту. В этот же день пройдет Совет Думы, и, как говорит источник газеты, на нем могут принять решение об отправке законопроекта на согласование в профильные ведомства, по сути, он будет снят с повестки.

Как отмечает «Ъ», 23 июня на площадке Независимой психиатрической ассоциации прошел круглый стол, на котором правозащитники, медики, адвокаты и представители транссообщества обсуждали законопроект. Активисты в отзыве на него отметили, что документ «направлен на дискриминацию и лишение доступа к медицинской помощи людей с медицинским диагнозом транссексуализм, основан на неподкрепленных достаточной доказательной базой сведениях и не способствует достижению заявленных целей» (имеется в виду сохранение традиционных ценностей и т. д.)

Министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании Думы 14 июня отметил, что ведомство поддерживает недопустимость смены пола исходя только из желания человека и ужесточение правил, по которым будет производиться соответствующее хирургическое или гормональное вмешательство, это должно происходить только на основании решения «консилиумов высокого уровня», подчеркнул он.

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В декабре прошлого года президент Владимир Путин подписал закон о запрете в России пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола. В частности, за распространение информации, которая может побудить несовершеннолетних сменить пол, могут оштрафовать на сумму до 200 тыс. руб., юрлиц — до 4 млн руб.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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