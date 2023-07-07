В Ульяновске неизвестные подожгли релейный шкаф на железной дороге

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На перегоне Лаишевка — Ульяновск-3 Куйбышевской железной дороги было зафиксировано возгорание релейного шкафа, сообщили РБК в пресс-службе РЖД.

«Это стало следствием вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта», — объяснила пресс-служба.

Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что на железной дороге в Ульяновской области произошла диверсия и горят релейные шкафы. По данным канала, пожар обнаружили вечером, огонь уничтожил три шкафа, еще один оказался вскрыт. На место выехали сотрудники спецслужб. Baza уточняет, что полиция возбудила уголовное дело по статье 167 УК (умышленное уничтожение чужого имущества).

В конце мая на железной дороге в Санкт-Петербурге загорелся релейный шкаф по причине поджога.

Власти разных российских регионов весной этого года сообщали о попытках поджечь релейные шкафы на железной дороге. Днем 25 мая два таких шкафа загорелись в Красноярске на станции Бугач, рассказали РБК в пресс-службе Красноярской железной дороги. Причиной возгорания также назвали «вмешательство посторонних лиц». В конце июня на перегоне Ростокино — Владыкино на севере Москвы ночью подожгли оборудование. Сотрудники охранного предприятия обнаружили посторонних лиц, на место вызвали полицейских. Огонь был потушен силами пожарного поезда.