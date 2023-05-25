Релейные шкафы на путях в Красноярске загорелись из-за «посторонних лиц»

РЖД: в Красноярске неизвестные подожгли два релейных шкафа на станции Бугач

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Красноярске на железнодорожной станции Бугач загорелись два релейных шкафа из-за «вмешательства посторонних лиц». Об этом РБК сообщили в пресс-службе Красноярской железной дороги.

Пожар заметили примерно в 4 утра (около полуночи по московскому времени). «Возгорание ликвидировано собственными силами. На движение поездов ситуация не повлияла. Красноярская железная дорога работает в штатном режиме», — сказали в пресс-службе. Там добавили, что правоохранительные органы расследуют случившееся.

РБК направил запрос в ФСБ по Красноярскому краю и Сибирское управление МВД на транспорте.

Телеграм-канал SHOT писал, что это была попытка диверсии. По его данным, на месте происшествия нашли пустую пачку сигарет, литровую бутылку с жидкостью, перчатку, фрагменты оборудования шкафа и следы шин.

В последние месяцы по всей России происходят поджоги на железных дорогах. В феврале четверых жителей Пензы и области обвинили в диверсии (п. «б» ч. 2 ст. 281 УК). По данным следствия, они совершили поджоги на путях за вознаграждение. В марте двоих жителей Саратовской области арестовали по делу о поджоге релейных шкафов на железной дороге. Их обвинили в умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК).