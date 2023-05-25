РЖД: на железной дороге в Петербурге подожгли релейный шкаф

В РЖД сообщили о поджоге релейного шкафа на железной дороге в Петербурге

Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

На железной дороге в Санкт-Петербурге загорелся релейный шкаф, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Возгорание зафиксировали около 6:00 на участке Заневский Пост II — Ржевка. «По предварительной информации, по причине поджога. На движение поездов происшествие не повлияло», — заявили в ОЖД.

В последние недели власти разных российских регионов сообщали о попытках поджечь релейные шкафы на железной дороге. Днем 25 мая два таких шкафа загорелись в Красноярске на станции Бугач, сообщили РБК в пресс-службе Красноярской железной дороги. Причиной возгорания там назвали «вмешательство посторонних лиц».

Телеграм-канал SHOT писал, что это была попытка диверсии. По его данным, на месте происшествия нашли пустую пачку сигарет, литровую бутылку с жидкостью, перчатку, фрагменты оборудования шкафа и следы шин.