В Минске заявили, что ЧВК «Вагнер» пока «не смотрела» лагеря в Белоруссии

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Оперативные группы ЧВК «Вагнер» пока не осматривали палаточный лагерь в районе города Осиповичи Могилевской области, где могут разместиться ее бойцы. Об этом заявил помощник министра обороны Белоруссии генерал-майор Леонид Касинский, передает Reuters.

«Не приезжали, не смотрели», — ответил он на соответствующий вопрос.

О том, что белорусские власти предложили бойцам «Вагнера» использовать бывшие советские военные городки, накануне сообщил президент страны Александр Лукашенко. Комментируя информацию о снимках со спутника, на которых «видно», как под Осиповичами возводят военный лагерь, он заявил, что лагеря в стране не строят.

«Мы предложили им несколько бывших военных городков, которые использовались в советское время, в том числе под Осиповичами. Если они согласятся. Но у ЧВК «Вагнер» другое видение по их размещению. Естественно, про это видение я вам не скажу», — говорил Лукашенко.

24 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил военное руководство России в ударе по позициям ЧВК и в гибели бойцов и объявил о «марше справедливости». Минобороны данные об ударе опровергло и назвало провокацией. Бойцы «Вагнера» заняли штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, часть из них выдвинулись в Москву. В отношении Пригожина возбудили дело о вооруженном мятеже (ст. 279 УК). Президент России Владимир Путин назвал произошедшее предательством и пообещал, что организаторы мятежа ответят за него. Вечером 24 июня, после переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко, Пригожин заявил, что разворачивает колонны и его бойцы возвращаются в полевые лагеря групп. Ему позволили выехать в Белоруссию, а уголовное дело против предпринимателя было прекращено. В Кремле обещали не преследовать вагнеровцев.

В своем обращении 26 июня Путин предложил бойцам ЧВК «Вагнер» три варианта действий: последовать за Пригожиным в Белоруссию, уйти со службы либо заключить контракт с Минобороны или другим силовым ведомством.

На следующий день Лукашенко сообщил, что Пригожин прибыл в Белоруссию. Однако уже 6 июля президент Белоруссии заявил, что тот находится в Санкт-Петербурге. Бойцы ЧВК «Вагнер», по словам Лукашенко, также остаются на территории России. В Кремле на это ответили, что уход Пригожина в Белоруссию был одним из условий отказа от «марша справедливости».