Резников анонсировал «хорошие новости» по поставкам боеприпасов Украине

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Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что провел «продуктивный разговор» с главой Пентагона Ллойдом Остином, и анонсировал «хорошие новости» по поставкам боеприпасов. Об этом он написал в Twitter.

«Мы обсудили текущую обстановку на передовой и дальнейшие шаги по контрнаступательной операции, а также другие актуальные вопросы», — сообщил Резников.

Глава Минобороны также написал, что с «сверил часы» с американским коллегой перед следующей встречей контактной группы по вопросам обороны Украины (формат Рамштайн), которая состоится вскоре после саммита НАТО в Вильнюсе.

«Также мы рассказали о новых проектах, связанных с поставками различных видов боеприпасов», — добавил министр.

Остин, в свою очередь, вновь пообещал поддерживать Киев «столько, сколько потребуется», назвав главу украинского Минобороны «своим хорошим другом». «Сегодня общался со своим хорошим другом и украинским коллегой относительно усилий Украины по защите своей страны и помощи США в области безопасности», — сообщил он также в Twitter.

Накануне The New York Times со ссылкой на представителя американской администрации писала о планах США объявить о поставках на Украину кассетных боеприпасов, которые должны помочь контрнаступлению. Киев просил о таких снарядах еще до начала этой операции.

Позднее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, отвечая на вопрос, какие боеприпасы может получить Киев, если США все же решатся на поставки, сказал, что у Пентагона «много вариантов». «Те, что мы рассматриваем, не включают старые варианты с долей неразорвавшихся элементов выше 2,35%», — пояснил Райдер. В Белом доме заявили, что решения по поводу поставок пока нет.

Москва критикует поставки Западом оружия и боеприпасов Киеву. В Кремле говорили, что Россия начинала военную операцию против «киевского режима», однако конфликт перерос в «фактически войну между Москвой и коллективным Западом». Страна все равно добьется своих целей в ходе операции, подчеркивали там.