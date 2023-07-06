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Белый дом заявил об отсутствии новостей о кассетных боеприпасах для Киева

Белый дом — о передаче Украине кассетных боеприпасов: новостей пока нет
Фото: Samuel Corum / Getty Images
Фото: Samuel Corum / Getty Images

Администрация США активно обсуждает вопрос поставки Украине кассетных боеприпасов, но решения по этому поводу еще нет. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс.

«Эта тема активно рассматривается. Мне нечего объявить по этому поводу в этот раз. Наша цель — продолжать оснащать Украину широким спектром оружия, которое они эффективно используют», — сказал Бейтс, отвечая на вопрос журналиста.

Ранее The New York Times со ссылкой на представителя американской администрации сообщила, что Вашингтон собирается объявить о поставках Киеву кассетных боеприпасов. В Пентагоне считают, что они будут полезны для Украины «с точки зрения эффективности на поле боя». Против передачи выступал конгресс из-за опасений нарушения «единства союзников».

CBS News сообщал со ссылкой на американских чиновников, что США на этой неделе примут решение по вопросу о передаче Украине этого вида оружия. По словам собеседников телеканала, Вашингтон рассматривает возможность удовлетворить запрос Киеву, поскольку Украина нуждается в боеприпасах для контрнаступления, которое продвигается «медленнее, чем ожидалось».

Кассетные боеприпасы состоят из контейнеров, которые открываются в воздухе и разбрасывают большое количество мелких снарядов или суббоеприпасов. Площадь поражения одного такого боеприпаса примерно в пять раз выше, чем у обычного.

При этом кассетные боеприпасы запрещены соответствующей Конвенцией, в которую США не входят, как и Россия и Украина, несмотря на то что документ ратифицировали 123 страны.

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В марте Reuters со ссылкой на сотрудников комитета по вооруженным силам палаты представителей США Джейсона Кроу и Адама Смита сообщал, что Киев запросил у Вашингтона кассетные бомбы, чтобы сбрасывать их с беспилотников. По словам представителей, речь идет о бомбе МК-20, которая используется для ударов по танкам и бронетехнике.

Москва осуждает предоставление Западом военной помощи Киеву. Кремль указывал, что поставки оружия продлят страдания Украины, но не повлияют на ход военной операции.

Теги
кассетные боеприпасы Белый дом Украина США поставки оружия
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