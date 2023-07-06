Белый дом заявил об отсутствии новостей о кассетных боеприпасах для Киева

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Администрация США активно обсуждает вопрос поставки Украине кассетных боеприпасов, но решения по этому поводу еще нет. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс.

«Эта тема активно рассматривается. Мне нечего объявить по этому поводу в этот раз. Наша цель — продолжать оснащать Украину широким спектром оружия, которое они эффективно используют», — сказал Бейтс, отвечая на вопрос журналиста.

Ранее The New York Times со ссылкой на представителя американской администрации сообщила, что Вашингтон собирается объявить о поставках Киеву кассетных боеприпасов. В Пентагоне считают, что они будут полезны для Украины «с точки зрения эффективности на поле боя». Против передачи выступал конгресс из-за опасений нарушения «единства союзников».

CBS News сообщал со ссылкой на американских чиновников, что США на этой неделе примут решение по вопросу о передаче Украине этого вида оружия. По словам собеседников телеканала, Вашингтон рассматривает возможность удовлетворить запрос Киеву, поскольку Украина нуждается в боеприпасах для контрнаступления, которое продвигается «медленнее, чем ожидалось».

Кассетные боеприпасы состоят из контейнеров, которые открываются в воздухе и разбрасывают большое количество мелких снарядов или суббоеприпасов. Площадь поражения одного такого боеприпаса примерно в пять раз выше, чем у обычного.

При этом кассетные боеприпасы запрещены соответствующей Конвенцией, в которую США не входят, как и Россия и Украина, несмотря на то что документ ратифицировали 123 страны.

В марте Reuters со ссылкой на сотрудников комитета по вооруженным силам палаты представителей США Джейсона Кроу и Адама Смита сообщал, что Киев запросил у Вашингтона кассетные бомбы, чтобы сбрасывать их с беспилотников. По словам представителей, речь идет о бомбе МК-20, которая используется для ударов по танкам и бронетехнике.

Москва осуждает предоставление Западом военной помощи Киеву. Кремль указывал, что поставки оружия продлят страдания Украины, но не повлияют на ход военной операции.