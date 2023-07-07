ТАСС сообщил об этапировании в Москву пилота упавшего самолета с Украины

Украинского пилота Александра Морозова, самолет которого упал в Брянской области, этапировали в СИЗО «Лефортово» в Москве, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Ему инкриминируют незаконное пересечение границы, контрабанда огнестрельного оружия и боеприпасов, а также диверсия. «Его дело также передано в Москву», — сказал собеседник агентства. В свою очередь в Лефортовском суде сообщили, что обвиняемому продлили срок ареста.

В апреле пилот на самолете А-22 пересек границу «с целью совершения противоправных действий» на территории России, но зацепился за провода и упал у Бутовска, считает следствие. При нем обнаружили автомат.

На видео, опубликованном телеграм-каналом Baza, мужчина рассказывал, что выполнял задание за 50 тыс. грн (110 тыс. руб.). По его словам, он летел за другим самолетом и должен был сделать фотографии по команде. Пилот назвал себя гражданским летчиком и утверждал, что не знал, что летит над Россией. По его словам, автомат и бронежилет ему выдали «для защиты».

Источники РБК говорили, что самолеты успели сбросить две бомбы на комбинат «Слава» Росрезерва, о пострадавших не сообщалось.

Пилота упавшего самолета задержали. Потом Советский районный суд Брянска арестовал его.