Упавший в Брянской области украинский самолет сбросил две авиабомбы

Украинский пилот, задержанный накануне после крушения в Брянской области, говорил, что летел за другим самолетом и должен был делать фотографии. Источники РБК сообщили, что перед аварией они успели сбросить два снаряда

Фото: v_bryanske / VK

Украинский самолет, который накануне потерпел крушение в Брянской области, перед происшествием сбросил две бомбы на комбинат «Слава» Росрезерва, сообщил источник РБК в региональном управлении МВД и подтвердил источник в территориальном отделе полиции.

По словам собеседников РБК, самолетов было два. Они сбросили на территорию завода два снаряда, из-за чего образовались две воронки (одна из них диаметром 6 м и глубиной 2,5 м, вторая — диаметром 4 м и глубиной 0,6 м). Сотрудники МВД оцепили место происшествия и перекрыли дорогу. Они нашли осколки снарядов, по предварительным данным, это были авиабомбы диаметром 200–220 мм. О пострадавших не сообщается.

РБК направил запрос в управление ФСБ по Брянской области.

Как заявили накануне в погрануправлении ФСБ, легкомоторный самолет потерпел крушение в районе населенного пункта Бутовск. Источники РБК сообщили, что он зацепился за провода линии электропередачи и приземлился на поле. Пилот побежал в сторону села Киваи в Клинцовском районе, но был задержан. Он назвался гражданским летчиком из Харькова Алексеем Морозовым.

Телеграм-канал Baza ранее опубликовал видео, на котором мужчина рассказывает, что выполнял задание за 50 тыс. грн (около 110 тыс. руб.): его самолет летел за другим, ведущим, и пилот должен был сделать фото. По словам Морозова, во время полета у него выключился планшет и он не знал, что пролетал над территорией России — ему говорили, что он должен был лететь «из Киевской области на юг». Взлет происходил с площадки неустановленного авиахимзавода Украины, сообщили источники РБК.

По словам Морозова, с собой ему дали автомат и бронежилет «для защиты». Мужчина рассказывал, что аварийная посадка произошла из-за сломавшегося винта, а оружие он закопал, чтобы не убили члены украинской теробороны. Впоследствии, сообщили источники РБК, автомат и бронежилет нашли недалеко от самолета, после осмотра места происшествия силовики изъяли два электронных планшета и две видеокамеры.

Телеграм-канал Mash писал, что Морозов управлял самолетом украинского производителя «Аэропракт» А-22 «Летучая лисица».