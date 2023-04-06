Упавший в Брянской области украинский самолет сбросил две авиабомбы

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 апреля
EUR ЦБ: 87,1 (+0,37) Инвестиции, 05 апр, 16:05 Курс доллара на 6 апреля
USD ЦБ: 79,5 (+0,14) Инвестиции, 05 апр, 16:05
Си Цзиньпин и Макрон призвали срочно возобновить переговоры по Украине Политика, 13:25
В Кремле заявили, что не обсуждали возвращение смертной казни в России Политика, 13:23
Встреча Урсулы фон дер Ляйен с премьер-министром Госсовета КНР. Видео Политика, 13:22
В России могут изменить налоги для уехавших. Кто пострадает первыми Pro, 13:20
Пространство выбора: как найти квартиру для себя или инвестиций РБК и ПИК, 13:18
На территории оборонного предприятия в Химках упал дрон Политика, 13:13
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:12
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Упавший в Брянской области украинский самолет сбросил две авиабомбы Политика, 13:08
Цифровая гибкость: как финансовые сервисы адаптировались к новым реалиям Тренды, 13:06
Экс-посол Украины обвинил Германию в провале минских соглашений Политика, 13:04
Самое незаметное импортозамещение: как Valio уходил из России в пятый раз Pro, 12:59
В «Стокманн» стартовала ежегодная акция «Сумасшедшие дни» Пресс-релиз, 12:55
Что ваша онлайн-касса может рассказать о вашем бизнесе РБК и СберБизнес, 12:55
Левитин исключил участие в турнирах, где хотят «расписки о спецоперации» Спорт, 12:52
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Военная операция на Украине ,  
0 

Упавший в Брянской области украинский самолет сбросил две авиабомбы

Упавший в Брянской области украинский самолет перед аварией сбросил две авиабомбы
Украинский пилот, задержанный накануне после крушения в Брянской области, говорил, что летел за другим самолетом и должен был делать фотографии. Источники РБК сообщили, что перед аварией они успели сбросить два снаряда
Фото: v_bryanske / VK
Фото: v_bryanske / VK

Украинский самолет, который накануне потерпел крушение в Брянской области, перед происшествием сбросил две бомбы на комбинат «Слава» Росрезерва, сообщил источник РБК в региональном управлении МВД и подтвердил источник в территориальном отделе полиции.

По словам собеседников РБК, самолетов было два. Они сбросили на территорию завода два снаряда, из-за чего образовались две воронки (одна из них диаметром 6 м и глубиной 2,5 м, вторая — диаметром 4 м и глубиной 0,6 м). Сотрудники МВД оцепили место происшествия и перекрыли дорогу. Они нашли осколки снарядов, по предварительным данным, это были авиабомбы диаметром 200–220 мм. О пострадавших не сообщается.

РБК направил запрос в управление ФСБ по Брянской области.

Как заявили накануне в погрануправлении ФСБ, легкомоторный самолет потерпел крушение в районе населенного пункта Бутовск. Источники РБК сообщили, что он зацепился за провода линии электропередачи и приземлился на поле. Пилот побежал в сторону села Киваи в Клинцовском районе, но был задержан. Он назвался гражданским летчиком из Харькова Алексеем Морозовым.

Телеграм-канал Baza ранее опубликовал видео, на котором мужчина рассказывает, что выполнял задание за 50 тыс. грн (около 110 тыс. руб.): его самолет летел за другим, ведущим, и пилот должен был сделать фото. По словам Морозова, во время полета у него выключился планшет и он не знал, что пролетал над территорией России — ему говорили, что он должен был лететь «из Киевской области на юг». Взлет происходил с площадки неустановленного авиахимзавода Украины, сообщили источники РБК.

По словам Морозова, с собой ему дали автомат и бронежилет «для защиты». Мужчина рассказывал, что аварийная посадка произошла из-за сломавшегося винта, а оружие он закопал, чтобы не убили члены украинской теробороны. Впоследствии, сообщили источники РБК, автомат и бронежилет нашли недалеко от самолета, после осмотра места происшествия силовики изъяли два электронных планшета и две видеокамеры.

Читайте на РБК Pro
Почему экспорт российских нефтепродуктов растет несмотря на эмбарго ЕС
Какие методы помогут бороться с групповым уклонением от уплаты налогов
Как россиянину доставить свои деньги за рубеж: рабочие способы
Как избежать ненужных трат и сэкономить время на приеме у врача

Телеграм-канал Mash писал, что Морозов управлял самолетом украинского производителя «Аэропракт» А-22 «Летучая лисица».

Авторы
Теги
Дмитрий Серков Дмитрий Серков
При участии
Ольга Ваганова
Брянская область снаряд самолет пилот
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Материалы по теме
Губернатор сообщил об обстреле поселка в Брянской области
Политика
Брянский губернатор сообщил о сброшенном с дрона взрывном устройстве
Политика
Брянский губернатор сообщил об отражении атаки украинских диверсантов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter