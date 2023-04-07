Суд арестовал упавшего в Брянской области украинского пилота

Пилота обвинили в незаконном пересечении границы «с целью совершения противоправных действий». Он говорил, что летел за другим самолетом и должен был сделать фото

Фото: broblsud / Telegram

Советский районный суд Брянска арестовал пилота легкомоторного самолета, упавшего в Брянской области 5 апреля, сообщается в телеграм-канале пресс-службы судов региона.

Ранее пилота обвинили в незаконном пересечении границы. По версии следствия, мужчина на самолете А-22 пересек границу «с целью совершения противоправных действий на территории», но зацепился за провода в Клинцовском районе Брянской области.

Самолет потерпел крушение в районе населенного пункта Бутовск, который находится примерно в 60 км от границы с Украиной. У пилота нашли автомат. На видео, опубликованном телеграм-каналом Baza, мужчина рассказывал, что выполнял задание за 50 тыс. грн (110 тыс. руб.). По его словам, он следовал за другим самолетом и должен был сделать фотографии по команде ведущего. Мужчина назвал себя гражданским летчиком и отметил, что не знал, что летит над территорией России. Он также утверждал, что автомат и бронежилет ему выдали «для защиты».

Источники РБК говорили, что самолеты успели сбросить две бомбы на комбинат «Слава» Росрезерва, о пострадавших не сообщалось.