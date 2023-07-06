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Залужный заявил генералу Пентагона, что наступление идет по плану

Залужный заявил генералу Пентагона Милли, что наступление ВСУ идет по плану
Валерий Залужный
Валерий Залужный (Фото: офис президента Украины)

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный созвонился с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Об этом говорится в телеграм-канале украинского главкома.

«Рассказал об оперативной обстановке на фронте. Украинские военные продолжают ведение активных наступательных действий. Ситуация развивается согласно плану, инициатива — в наших руках», — написал Залужный. Главком также обсудил с Милли потребности ВСУ в вооружении и боеприпасах.

Залужный сообщил, что поблагодарил Милли за поддержку и помощь, а также поздравил его с Днем независимости США, который отмечался 4 июля.

В последний раз Залужный и Милли созванивались 28 июня.

Украинское контрнаступление продолжается с начала июня, этот факт подтверждали и в Киеве, и в Москве. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках наступления ВСУ на нескольких направлениях, указывая, что атаки были отбиты. Президент Украины Владимир Зеленский признавал, что оно идет «медленнее, чем планировалось». СNN со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщал, что контрнаступление Украины «не оправдывает ожиданий ни на одном фронте».

Залужный сообщал, что его «бесят» высказывания, что украинское контрнаступление началось медленнее, чем ожидалось. «Это не шоу, которое смотрит весь мир и на которое делают ставки, или что-то в этом роде. Каждый день, каждый метр дается кровью», — говорил он.

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Валерий Залужный ВСУ Марк Милли Украина контрнаступление
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