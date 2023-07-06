Лукашенко заявил о распаде миропорядка, созданного после Второй мировой

По мнению президента Белоруссии, мир больше не живет «по понятиям». В будущем развитие мира будут определять страны Азии, Африки и Ближнего Востока, уверен Лукашенко

Александр Лукашенко (Фото: Пётр Ковалев / ТАСС)

Миропорядок, который сформировался после Второй мировой войны, больше не существует — он разрушен из-за «игр крупных стран». Об этом 6 июля заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с представителями белорусских и зарубежных СМИ.

«Недавно на заседании ШОС я сказал, что этот миропорядок на сегодняшний день уничтожен. Мы не живем по законам, международным правилам. Мы сегодня даже не живем по понятиям, — заявил Лукашенко. — Мир разрушен, миропорядок тоже. Благодаря тем играм, которые затеяли крупные страны нашей планеты. Если говорить очень мягко, что ждет. Нас ждет, абсолютно в этом убежден, уход в небытие однополярной системы. Появляется многополярность. И этот процесс уже не остановить. Не остановить ни мирным, ни военным образом» (цитата по БелТА). По его оценке, развитие планеты будет связано с Азией, себя проявят Африка и страны Ближнего Востока.

Президент обвинил западные страны в том, что они никогда не признают ошибки и вообще «считают себя вершителями всего». Решения США, по его словам, — вообще «комедийные». «И пока мы не уравновесим планету, до тех пор они будут чудить. И эти чудики будут превращаться в гибель тысяч и миллионов людей», — приводит слова президента телеграм-канал «Пул Первого».

Ранее, в июне 2023 года, с аналогичным тезисом в обращении к участникам X Петербургского международного юридического форума выступил президент России Владимир Путин. «Многополярная система международных отношений активно формируется. Этот процесс необратим, он происходит на наших глазах и носит объективный характер», — сказал тогда Путин. По его словам, «позиция России, многих других стран заключается в том, что такое демократическое, более справедливое мироустройство должно выстраиваться на основе взаимного уважения и доверия и, конечно, общепризнанных принципов международного права и Устава ООН».

«Страны, которые проповедуют свою исключительность, и в своей внутренней политике переступают через право, перечеркивают такие понятия, как неприкосновенность собственности, свобода слова», — заявил президент Путин. До этого, в феврале 2023 года, он сказал, что Москва не будет подстраиваться под Вашингтон. «У них одна цель — раскассировать бывший Советский Союз и его основную часть — Российскую Федерацию. И потом, может быть, они и примут нас в так называемую семью цивилизованных народов, но только отдельно, каждую часть отдельно. Для чего? Для того, чтобы помыкать этими частями и поставить под свой контроль», — заявил президент в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Он выразил уверенность в том, что в конечном счете позиция в пользу многополярного мира, «за уважение всех и каждого на международной арене, за учет интересов каждого», возобладает.