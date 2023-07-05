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Снаряд ВСУ разорвался в больнице в Кременной

Пасечник: один человек погиб, два пострадали при разрыве снаряда в больнице в Кременной
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Украинские военные несколько раз обстреляли Кременную, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

Один из снарядов разорвался на территории больницы — погиб мирный житель, двое пострадали. Раненым оказывают помощь врачи.

Кременная перешла под контроль России в апреле прошлого года. Город находится в Северодонецком районе на западе ЛНР.

Ожесточенные бои в окрестностях Кременной идут несколько месяцев. Пасечник называл ситуацию в этом районе тяжелой и «очень сложной». «Близость линии соприкосновения, и сложность заключается в том, что из-за близости долетают все виды боеприпасов, которые есть [у ВСУ]», — говорил он.

В середине мая командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что украинские вооруженные силы начали активную работу на некоторых участках линии соприкосновения. Глава Чечни Рамзан Кадыров на следующий день заявил, что «о полномасштабном контрнаступлении украинских и натовских подразделений [в направлении Кременной] речи быть не может». В начале июля он вновь сообщил об отраженной атаке украинской диверсионно-разведывательной группы близ этого города. О боях в этом районе сообщало и Минобороны.

Снаряд ВСУ разорвался в больнице в Кременной
Снаряд ВСУ разорвался в больнице в Кременной

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