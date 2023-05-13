Командир «Ахмата» рассказал об активизации ВСУ на некоторых участках

Вооруженные силы Украины начали активную работу только на некоторых участках линии соприкосновения. Об этом ТАСС заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

«Не по всей линии боевого соприкосновения активизировались войска ВСУ, только на определенных участках, и то существенных изменений не претерпела обстановка», — сказал Алаудинов. Он добавил, что на участке, где находится его подразделение, «обстановка абсолютно подконтрольная». Ранее он говорил, что зона ответственности 2-го армейского корпуса, которым он командует — от Соледара в ДНР до Кременной в ЛНР.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что украинские войска активизировались по всей линии соприкосновения. По его словам, украинские войска «активизировались в воздухе и [у себя] в тылу, где службы обеспечения заработали очень активно». Он добавил, что подразделения Украины пытаются найти слабые места в обороне.

11 мая основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что Украина уже начала контрнаступление, несмотря на заявление президента Владимира Зеленского о том, что с ним пришлось «подождать». В частности, он рассказал об успехах ВСУ на артемовском направлении «в части мест».

12 мая Минобороны России сообщило о попытке ВСУ наступать на фронте в 100 км. Украинская армия провела наступление под Соледаром, российские войска смогли «отразить все атаки», в результате чего погибли до 540 служащих ВСУ.