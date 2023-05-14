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Кадыров опроверг данные о прорыве ВСУ в направлении Кременной

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг данные о прорыве ВСУ в направлении Кременной

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг данные о прорыве линии обороны в направлении Кременной украинскими подразделениями. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Информацию, по словам Кадырова, опроверг командир одного из подразделений спецназа «Ахмат» с позывным «Иран».

«Иран» не отрицает возможность вылазки небольших диверсионных групп в этом направлении. О полномасштабном контрнаступлении украинских и натовских подразделений речи быть не может», — написал Кадыров.

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Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни

5 октября 1976 года
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