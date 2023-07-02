Кадыров сообщил об уничтожении украинской ДРГ под Кременной

Бойцы спецназа «Ахмат» на кременском участке фронта в Донбассе (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Бойцы спецназа «Ахмат» в ходе наступления в районе Серебрянского лесничества, под Кременной (ЛНР), разбили ДРГ 95-й отдельной штурмовой бригады десантно-штурмовых войск Украины, сообщил в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

«В результате боестолкновения шестеро нацистов ликвидировано, а пятеро взято в плен», — заявил глава региона.

По его словам, всем раненым украинским военным оказана необходимая медицинская помощь, им ничего не угрожает.

Кременная — город в Северодонецком районе Луганской области Украины, расположен на реке Красная около ее впадения в Северский Донец. С апреля 2022 года находится под контролем российских войск. ЛНР вошла в состав России по итогам референдума осенью 2022 года.

Президент России Владимир Путин заявлял, что украинское контрнаступление идет с начала июня. Минобороны регулярно отчитывается об отражении атак ВСУ. По данным российской стороны, «ни на одном из участков противник успеха не имел», Москва заявляет о больших потерях Киева в технике и личном составе.

Батальон специального назначения «Ахмат» принимает участие в боевых действиях с начала спецоперации. 12 июня Минобороны подписало контракт с «Ахматом» в рамках приказа о добровольцах.