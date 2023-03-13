На лидера «Ногу свело!» завели административное дело за дискредитацию
На музыканта и лидера группы «Ногу свело!» Максима Покровского завели административное дело по статье о дискредитации российской армии, сообщили РБК в пресс-службе Хорошевского районного суда Москвы, куда поступил протокол.
«В Хорошевском суде сегодня, 13 марта, зарегистрирован административный протокол в отношении Покровского Максима Сергеевича. Ему вменяется дискредитация Вооруженных сил России, рассмотрение дела назначено на 27 марта», — сообщила РБК пресс-секретарь суда Елена Торосова.
По ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России) максимальное наказание для граждан — штраф 50 тыс. руб.
РБК обратился за комментарием к Максиму Покровскому.
Группа и сам Покровский выступили против спецоперации на Украине. Музыкант в марте 2022 года в телеграм-канале коллектива называл происходящее там «одной из самых печальных» глав российской истории. Группа выпустила песню «Нам не нужна война».
«Ногу свело!» проводила концерты в поддержку украинских больниц и беженцев. Сейчас группа находится в европейском турне, 12 марта у них прошел концерт в Лондоне. На нем они исполнили песню «Украина» с припевом на украинском языке.
Покровский внесен в украинскую базу «Миротворец», отмечает УНИАН, за «сознательное нарушение» границы Украины и «незаконную концертную деятельность» в Крыму в 2015–2016 годах.