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Военная операция на Украине ,  
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На лидера «Ногу свело!» завели административное дело за дискредитацию

На лидера «Ногу свело!» Максима Покровского завели административное дело за дискредитацию
Максима Покровского обвиняют по административной статье, ему грозит штраф до 50 тыс. руб. Группа «Ногу свело!» выступила против спецоперации на Украине
Максим Покровский
Максим Покровский (Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости)

На музыканта и лидера группы «Ногу свело!» Максима Покровского завели административное дело по статье о дискредитации российской армии, сообщили РБК в пресс-службе Хорошевского районного суда Москвы, куда поступил протокол.

«В Хорошевском суде сегодня, 13 марта, зарегистрирован административный протокол в отношении Покровского Максима Сергеевича. Ему вменяется дискредитация Вооруженных сил России, рассмотрение дела назначено на 27 марта», — сообщила РБК пресс-секретарь суда Елена Торосова.

По ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России) максимальное наказание для граждан — штраф 50 тыс. руб.

РБК обратился за комментарием к Максиму Покровскому.

Группа и сам Покровский выступили против спецоперации на Украине. Музыкант в марте 2022 года в телеграм-канале коллектива называл происходящее там «одной из самых печальных» глав российской истории. Группа выпустила песню «Нам не нужна война».

«Ногу свело!» проводила концерты в поддержку украинских больниц и беженцев. Сейчас группа находится в европейском турне, 12 марта у них прошел концерт в Лондоне. На нем они исполнили песню «Украина» с припевом на украинском языке.

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Покровский внесен в украинскую базу «Миротворец», отмечает УНИАН, за «сознательное нарушение» границы Украины и «незаконную концертную деятельность» в Крыму в 2015–2016 годах.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Ольга Ваганова
дискредитация армии суд Максим Покровский Ногу свело музыка рок Москва
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