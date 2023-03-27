Суд закрыл дело против лидера группы «Ногу свело!» о дискредитации армии
Хорошевский районный суд Москвы прекратил административное дело против лидера группы «Ногу свело!» Максима Покровского по статье о дискредитации Вооруженных сил России, сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.
Как пояснили в суде, дело закрыто «в связи с истечением сроков давности привлечения к административной ответственности».
«Решение суда я считаю законным и обоснованным», — сообщил РБК адвокат Максима Покровского Александр Передрук.
Протокол на Покровского был составлен в середине марта по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию российских военных).
По ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России) максимальное наказание для граждан — штраф 50 тыс. руб.
Весной прошлого года лидер группы «Ногу свело!» в телеграм-канале музыкантов назвал военные действия на Украине «одной из самых печальных» глав российской истории. Кроме того, группа записала песню «Нам не нужна война». В Лондоне во время турне музыканты исполнили песню «Украина» с припевом на украинском языке.
Тем не менее Покровский внесен в украинскую базу «Миротворец» за «незаконную концертную деятельность» в Крыму.