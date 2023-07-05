Пенсии военным пересчитают в случае участия в военной операции

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Некоторые категории пенсионеров, заключивших контракт на прохождение военной службы, в том числе для участия в военной операции на Украине, после окончания службы смогут получать пенсию в большем размере. Постановления об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Речь идет о пенсионном обеспечении военных, пожарных, сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии, Федеральной службы судебных приставов, Федеральной службы наркоконтроля и Федеральной службы исполнения наказаний, а также прокурорских работников и следователей. Если они заключили контракт на прохождение военной службы или были призваны на нее в рамках частичной мобилизации, после окончания службы они смогут выбрать, получать ранее назначенную пенсию или выплату с учетом нового стажа.

С 1 июля военные пенсии по нормам российского законодательства начали получать граждане России, которые постоянно проживают в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Выплата положена прошедшим военную или приравненную к ней службу, а также военным пенсионерам из этих регионов, выехавшим на территорию России, в том числе через третьи страны, с 2014 года по 29 сентября 2022 года.

Претендовать на получение выплат могут и пенсионеры, проходившие службу в воинских и других формированиях и органах ДНР и ЛНР после 7 и 27 апреля 2014 года, Запорожской или Херсонской областей — после 24 февраля 2022 года. Военные пенсии предусмотрены также для членов семей таких бойцов, в том числе погибших в период прохождения службы в новых регионах России.

Минобороны будет проверять кандидатов на получение российской военной пенсии с новых территорий, чтобы ее не получали бывшие служащие украинских войск, которые участвовали в проводившейся Киевом антитеррористической операции в Донбассе. АТО была объявлена в регионе в апреле 2014 года, в таком формате она шла четыре года, затем ее трансформировали в операцию объединенных сил армии Украины.