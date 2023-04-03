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Путин денонсировал соглашения о военных пенсиях со странами СНГ

Президент России Путин денонсировал соглашения о военных пенсиях со странами СНГ
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Соглашения о порядке пенсионного обеспечения военнослужащих стран СНГ и Соглашения о порядке пенсионного обеспечения военнослужащих Пограничных войск стран СНГ. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В пояснительной записке к документу указано, что страны СНГ за 30 лет действия соглашений сформировали свое пенсионное законодательство, поэтому данные соглашения «свою задачу выполнили». Теперь страны перейдут на двустороннее международное сотрудничество в области пенсионного обеспечения.

Граждане России, которые переехали в другие страны СНГ, будут получать пенсии в соответствии с положением о порядке выплаты страховой пенсии лицам, выезжающим на постоянное жительство за пределы страны. Военные пенсионеры, которым уже назначены пенсии, продолжат их получать.

Соглашения были подписаны в Ташкенте в 1992 году, сообщается в аннотации на сайте Совета Федерации. Документы должны были обеспечивать пенсионные права военнослужащих бывшего СССР. Соглашения основывались на территориальном принципе, при переселении на постоянное жительство в другое государство пенсионеру назначалась пенсия по законодательству государства проживания.

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СНГ Владимир Путин военные пенсионеры

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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