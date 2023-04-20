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В Минобороны пообещали не допустить выплаты военных пенсий участникам АТО

Минобороны: кандидатов на военную пенсию из новых регионов проверят на участие в АТО

Минобороны будет проверять кандидатов на получение российской военной пенсии с новых территорий, чтобы ее не получали бывшие служащие украинских войск, которые участвовали в проводившийся Киевом антитеррористической операции в Донбассе. Об этом на заседании в Госдуме заявила замглавы военного ведомства Татьяна Шевцова.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, который установит порядок пенсионного обеспечения россиян — военных пенсионеров, постоянно проживающих на новых территориях.

«Наверное, риски есть — вы правы, но сейчас уже организована работа по передаче дел, и при принятии дел в обязательном порядке контроль и проверка этих военнослужащих будет производиться», — сказала Шевцова, отвечая на вопрос депутата. 

Ранее 20 апреля Госдума приняла в первом чтении законопроект о нормах пенсионного обеспечения военных пенсионеров, проживающих в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях. Согласно нему, жители этих территорий смогут обратиться за назначением и выплатой военной пенсии по российским стандартам с 1 июля этого года.

Согласно документу, новые нормы не коснутся лиц, проходивших с 11 мая 2014 года военную и приравненную к ней службу в составе Вооруженных сил Украины, а также в составе органов, воинских формирований и учреждений Службы безопасности Украины. Законопроект также предусматривает переходный период до 1 января 2026 года. До этого времени силовые ведомства, занимающиеся выплатой пенсий военным пенсионерам, должны урегулировать вопросы принятия данных лиц на пенсионное обеспечение.

Теги
АТО Пенсия Минобороны Донбасс
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