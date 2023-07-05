«Роскосмос» сообщил о корректировке орбиты МКС перед пуском «Союза МС-24»

Орбиту Международной космической станции (МКС) скорректировали перед пуском корабля «Союз МС-24» и посадкой «Союза МС-23». Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос» в своем телеграм-канале.

«После корректирующего маневра средняя высота орбиты станции увеличилась на 3,25 км и составила 417,9 км над поверхностью нашей планеты», — уточнили в госкорпорации. Также 5 июля в 00:17 были включены двигатели корабля «Прогресс МС-22», которые проработали 1130,8 секунды и выдали импульс величиной 1,85 м/с.

В «Роскосмосе» напомнили, что 15 сентября космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, а также астронавт Лорал О’Хара отправятся к МКС, а Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Франциско Рубио вернутся на Землю 27 сентября с помощью «Союза МС-23».

26 февраля «Союз МС-23» пристыковался к МКС, заменив поврежденный «Союз МС-22». Стыковка прошла в автоматическом режиме к модулю «Поиск». В декабре на «Союзе МС-22», на замену которому прибыл «Союз МС-23», произошла разгерметизация внешнего контура системы обеспечения теплового режима и утечка охлаждающей жидкости. По информации «Роскосмоса», причиной стало попадание микрометеорита в радиатор.