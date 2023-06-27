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«Роскосмос» запустил ракету «Союз» с метеоспутником «Метеор-М»

«Роскосмос»: ракету «Союз-2.1б» со спутником «Метеор-М» запустили с космодрома Восточный
Запуск ракеты-носителя &laquo;Союз-2.1б&raquo;
Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» (Фото: Роскосмос)

Ракету-носитель «Союз-2.1б» с гидрометеорологическим спутником «Метеор-М» и еще 42 спутниками запустили с космодрома Восточный, сообщает пресс-служба «Роскосмоса» во «ВКонтакте».

«Сегодня в 14:34:49 мск стартовал «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», космическим аппаратом «Метеор-М» № 2-3 и 42 российскими и иностранными попутными спутниками», — говорится в сообщении.

Ракета-носитель отработала штатно, разгонный блок отделился от третьей ступени ракеты и начал вывод космических аппаратов на заданные орбиты, отметили в госкорпорации.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал в своем телеграм-канале, что одним из спутников, которые запустили в космос, был аппарат ArcCube-01. Он ждал запуска с осени 2021 года. Губернатор уточнил, что с помощью этого аппарата ростовские школьники смогут организовать между собой безопасный канал связи для приема и передачи сообщений.

«Метеор-М» № 2-3 — это гидрометеорологический спутник весом 3,2 т, предназначенный для мониторинга климата и окружающей среды, изучения природных ресурсов Земли и контроля гелиогеофизической обстановки в околоземном космическом пространстве. Его выведут на орбиту на высоте 832 км. Ожидается, что спутник пробудет в космосе пять лет.

ArcCube-01 — это спутник, обеспечивающий вещание ключевой последовательности в радиолюбительском диапазоне частот. Его должны вывести на высоту 550 км. Габариты спутника — 30 см х 10 см х 10 см. Управление аппаратом после его выхода на орбиту Земли будет осуществляться из центра управления, расположенного в Ростове-на-Дону.

Теги
Роскосмос запуск ракеты Союз-2.1б космодром Восточный
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