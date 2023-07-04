Число пострадавших от прорыва плотины Каховской ГЭС увеличилось до 134

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Число госпитализированных после разрушения Каховской ГЭС увеличилось до 134, сообщили РБК в пресс-службе Федерального центра медицины катастроф Минздрава России.

Ранее было известно о 122 пострадавших. Погибли по меньшей мере 48 человек. Украинские власти сообщали о 21 погибшем.

Плотина Каховской ГЭС, расположенная выше Херсона по течению Днепра, обрушилась 6 июня. В результате были затоплены населенные пункты по обеим сторонам реки (левый берег находится под контролем российских военных, правый — под контролем украинских).

Президент России Владимир Путин назвал разрушение плотины «варварской акцией» украинских властей. Украинский лидер Владимир Зеленский возложил ответственность за произошедшее на Россию, но позже сказал, что у Киева сейчас нет доказательств причастности Москвы.